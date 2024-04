Balanço Entrevista: advogado explica mudança no limite para ‘saidinhas’ temporárias

Alto contraste

O Senado aprovou o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. Mas, uma alteração no projeto manteve apenas a autorização de saída para detentos em regime semiaberto que estudam fora da prisão. No quadro Balanço Entrevista desta quinta (22), o advogado Acir Matos Gomes, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Franca, explica as mudanças na lei.