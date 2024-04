Balanço Entrevista: psicóloga fala sobre a violência contra a mulher na região de Franca

Balanço Geral |Do R7

A cidade de Franca supera a média estadual e regional de casos registrados de violência doméstica, com aumento de 17,23% no número de boletins de ocorrência registrados entre 2022 e 2023. E a violência não se limita a agressão física: muitas mulheres vivem uma tortura psicológica constante. No Balanço Entrevista desta quarta (13), a psicóloga Marcela Duarte Chiarelo fala mais sobre esse tema tão importante.