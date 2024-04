Balanço Entrevista: psicoterapeuta explica desafios mais comuns entre pais e crianças com Síndrome de Down

E seguimos falando sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down, recebendo no Balanço Geral a Hanauí Oliveira Silva, psicoterapeuta com foco em terapia cognitivo-comportamental. Hanauí explica sobre a rotina de desafios e aprendizados constantes para os pais e crianças com Síndrome de Down.