Criminosos invadiram uma escola de tempo integral e furtaram toda fiação elétrica do espaço, na madrugada desta terça (19), no Jardim Cambuí, em Franca. Essa é a segunda vez em um ano que o local é atacado; por conta do furto, os alunos tiveram aulas no escuro.

*Reportagem exibida em 19/03/2024.