Balanço Geral |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Foi enterrado no final de semana o corpo de Mariáh Victoria dos Santos, a bebê de 11 meses que morreu após atacada por um cachorro da raça pitbull, em Bebedouro. A criança estava sob os cuidados dos tios quando foi ferida pelo animal; o ataque aconteceu na casa de parentes, no Jardim Canadá. Os tios da menina são os tutores do cão e, segundo a Polícia, o casal será investigado por homicídio culposo.