Um jovem de 21 anos desapareceu ao cair no Rio Pardo, perto do bairro Ribeirão Verde, neste domingo (31), em Ribeirão Preto. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no final de semana e retomaram os trabalhos no local, na manhã desta segunda (1º).