Cabeleireira de Sales Oliveira vai às ruas para mudar visual de mulheres e viraliza nas redes

No quadro “Achamos na Cidade” desta terça (27), o Balanço Geral achou uma cabeleireira que viralizou nas redes sociais com uma campanha muito especial. É o "Transforme-se Comigo"! A cada 15 dias, Marcela Pacheco, que mora em Sales Oliveira, viaja para as cidades da região, monta seus equipamentos em algum lugar inusitado e, então, convida as pessoas para o dia da beleza, totalmente de graça. Uma surpresa muito boa pra quem adora cuidar da autoestima.