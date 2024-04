Balanço Geral |Do R7

Caminhão perde os freios ao atravessar ponte e cai no Rio Pardo, em Pontal

O motorista de um caminhão-baú perdeu o freio e caiu no Rio Pardo, na manhã desta quarta (27) na ponte na vicinal que liga Pontal ao distrito de Cândia. De acordo com informações da Guarda Municipal (GCM) de Pontal, o motorista foi resgatado por agentes e não ficou ferido, mas foi socorrido à Santa Casa de Pontal e permanece em observação. Equipes do Corpo de Bombeiros, GCM e Polícia Militar atenderam à ocorrência.