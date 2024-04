Balanço Geral |Do R7

Carnaval 2024: Batatais retoma os desfiles com as escolas de samba neste sábado (10)

Depois de 5 anos, Batatais retoma o tradicional desfile das escolas de samba. As apresentações serão no sábado (10) e na segunda-feira (12) de Carnaval; três escolas estão na disputa do título em 2024.