O Carnaval em Ribeirão Preto começa a todo vapor nesta sexta-feira (9). E o destaque são os blocos que vão tomar conta da cidade durante o final de semana. O grupo Bloco do Fubá, que faz uma mistura de estilos musicais que vai do samba ao axé, do frevo ao funk, vai se apresentar nos quatro dias de carnaval em vários locais de Ribeirão Preto e no distrito de Bonfim Paulista.