Uma câmera de segurança flagrou um carro desgovernado destruindo a grade de uma ciclovia, neste final de semana, na Avenida do Café, em Ribeirão Preto. As imagens mostram o veículo em alta velocidade antes do acidente; segundo testemunhas, 3 pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos.