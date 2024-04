Caso Ana Carolina: família de jovem morta pelo ex na frente do filho quer justiça, em Franca

Alto contraste

A+

A-

Foi enterrado no final de semana o corpo de Ana Carolina Tasso, de 28 anos, vítima de feminicídio na última quinta (14), no bairro São Joaquim, em Franca. Ana Carolina foi esfaqueada pelo ex-namorado durante uma discussão na frente do filho deles, de 1 ano, que presenciou tudo. O suspeito do crime, Keven Avelar, continua preso; a família de Ana Carolina formou uma corrente nas redes sociais pedindo por justiça.

*Reportagem exibida em 18/03/2024.