Caso Geni: Altevir é condenado a 17 anos de prisão pela morte da namorada, em Franca

A Justiça de Franca condenou nesta quinta (21) a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado Altevir da Rocha, acusado de espancar a namorada Geni Miranda, de 66 anos, até a morte. O crime aconteceu em abril de 2022 e ganhou repercussão pela frieza do investigado, que foi flagrado indo ao enterro da vítima. A sentença foi proferida no início da tarde, no Fórum de Franca; Altevir foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, com motivação fútil, meio cruel e feminicídio.