A Guarda Civil Municipal de Franca está reforçando as operações de recolhimento de animais soltos pelas ruas, e apreendeu no último trimestre de mais de 30 cavalos. Somente no bairro São Domingos, 18 animais foram recolhidos e encaminhados para o Canil; apesar do esforço das autoridades, os animais continuam causando transtornos para os moradores.