Combate ao câncer: tratamento no HC de Ribeirão Preto está entre os mais avançados do Brasil

Nesta segunda (8) é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, e Ribeirão Preto é referência nas pesquisas e no tratamento da doença. O HC, em parceria com a USP e o Hemocentro de Ribeirão Preto, desenvolve um tratamento que está entre os mais avançados no país, com os testes da terapia Car-T Cell.