E falando no Botafogo, começou a venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians. A partida vai ser na quarta-feira (14) às 21h35, no Estádio Santa Cruz, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Os torcedores podem adquirir as entradas para o duelo direto na bilheteria da Arena Nicnet, ou pelo site TotalTicket.