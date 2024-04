Balanço Geral |Do R7

Comemoração: Multiplan celebra 50 anos com festa no RibeirãoShopping

Uma festa lúdica encantou várias pessoas e principalmente as crianças neste sábado (6), no RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto. O evento celebrou os 50 anos da Multiplan, uma das maiores empresas administradoras de shopping do Brasil.