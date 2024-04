Alto contraste

Às vésperas do feriadão, o comércio de Ribeirão Preto projeta alta de até 6% nas vendas de Páscoa. O levantamento é do Sindicato do Comércio Varejista (Sincovarp); os consumidores ribeirão-pretanos pretendem ir às compras na sexta (29), a data mais importante do calendário. Nesta quinta (28), o movimento no Mercadão foi intenso em busca dos itens para o almoço da Páscoa.