Copa do Brasil 2024: Botafogo estreia nesta terça (20) contra o Nova Venécia-ES

O Paulistão dá uma pausa no meio da semana para dar espaço para a Copa do Brasil. O Botafogo de Ribeirão Preto é o único time da região a disputar essa competição nacional, que vale vaga para a Libertadores. O Pantera estreia nesta terça (20), às 22h, contra o Nova Venécia, no Espírito Santo.