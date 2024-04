Corpo de adolescente que morreu em assalto frustrado a loja é enterrado, em Barrinha

Alto contraste

Voltamos a falar sobre a tentativa de assalto que resultou na morte de um adolescente em Barrinha, nesta terça (12). O corpo de um dos suspeitos de participação no crime, Kauê Alexandre de Souza, de 16 anos, foi enterrado no final da tarde desta quarta (13). Outro adolescente continua internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto após ter sido baleado durante a ação; já o terceiro envolvido no crime segue detido.