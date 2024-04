Alto contraste

Recebemos no estúdio do Balanço Geral Edição de Sábado o músico Sérgio Gargarella; o saxofonista é natural de São Carlos, mas mora em Ribeirão Preto e se apresenta no Calçadão do Centro, onde se tornou muito conhecido do público. Gargarella é músico há 60 anos e faz apresentações para todos os tipos de eventos. Contato: (16) 99729-4110.