Destino do Lixo: coleta do lixo reciclável, ecoponto e aterros não mudam hábitos da população

E na segunda reportagem da série Destino do Lixo, mostramos que a população tem à disposição várias maneiras de descartar o lixo corretamente. Mesmo com opções como coleta do lixo doméstico e reciclável, ecoponto e aterros, os resíduos acabam em lugares indevidos, por falta de educação da população.