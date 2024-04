Balanço Geral |Do R7

Dia da Mulher: Record Interior SP tem manhã especial com café, presentes e palestra para colaboradoras da TV

Café, presentes e uma roda de bate papo com uma convidada especial. Assim foi a manhã com as colaboradoras da Record Interior SP em Franca e Ribeirão Preto, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

*Reportagem exibida em 07/03/2024.