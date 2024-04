Balanço Geral |Do R7

Dia das Mulheres: conheça o trabalho das mulheres que integram as forças de segurança em Ribeirão Preto

E no Dia Internacional das Mulheres, o Balanço Geral vai falar sobre a força e o trabalho das profissionais que garantem a segurança e o bem-estar da população. A tenente Ana Carolina Oliveira Silva, do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, é uma das poucas mulheres da corporação no chamado Comando de Prontidão, que estabelece o modo de atuação para atendimento a ocorrências de forma rápida e eficaz.