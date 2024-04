Balanço Geral |Do R7

Dia do Zelador: Balanço Geral acompanha a rotina de zeladores em edifício de Franca

Alto contraste

A+

A-

(Digite o autor da foto aqui)

Neste domingo (11), foi comemorado o Dia Nacional do Zelador! Esse é o profissional responsável por toda a manutenção de condomínios, empresas, escolas e muito mais. Sabe aquele lugar que você frequenta, que está sempre seguro, limpo e conservado? É resultado do trabalho tão dedicado do zelador, os olhos que tudo vê, zela e preserva.