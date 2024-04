Balanço Geral |Do R7

Um empresário de Monte Alto morreu na tarde desta segunda, 8, em um acidente de moto, na Argentina. Juliano Antonio Zavatti, de 47 anos, estava fazendo uma viagem de moto pela América do Sul, que duraria 30 dias. O acidente aconteceu na Rodovia Nacional 3, em San Miguel de Tucumán, cidade no noroeste da Argentina, perto da fronteira com o Chile.