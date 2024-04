Balanço Geral |Do R7

Os escorpiões têm tirado o sono dos moradores do Jardim Antônio Palocci, na Zona Leste de Ribeirão Preto. O pai de um adolescente de 13 anos disse que o filho já foi picado 2 vezes pelos bichos; os vizinhos dizem que os escorpiões saem das bocas de lobo do bairro, que estão entupidas com lixo e entulho.