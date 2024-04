Balanço Geral |Do R7

Especialista dá dicas de cuidados com os pets em casa durante o Carnaval

Alto contraste

A+

A-

O Carnaval já chegou e muita gente vai cair na folia por vários dias, mas o que fazer com os pets que ficam em casa? O Balanço Geral conversou com um especialista em comportamento animal, que deu várias orientações para deixar seu pet mais seguro durante as festas.