Moradores do bairro Júlio D’elia, em Franca, estão enfrentando problemas com a falta de iluminação e o descarte irregular de lixo na região. Além do mau cheiro, a vizinhança sofre com a insegurança. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a última limpeza no bairro foi realizada no início de janeiro e pede a colaboração da população.

*Reportagem exibida em 25.01.2024