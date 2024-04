Balanço Geral |Do R7

Família de corretor morto pela namorada em Ribeirão Preto faz protesto no litoral de SP

Amigos e familiares do corretor imobiliário Carlos Felipe Camargo fizeram um protesto neste domingo (10), na Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo. Eles pedem justiça pela morte do rapaz, que foi morto a facadas pela namorada Brenda Xavier, em Ribeirão Preto, no último final de semana. O celular e a carteira de Felipe foram localizados dentro da casa onde foi cometido o crime e podem ajudar a Polícia Civil nas investigações desse caso.