Uma família começou o ano a procura do Rex, um cãozinho que desapareceu no bairro Parque Avelino, Zona Norte de Ribeirão Preto. As buscas são feitas em dois bairros da cidade; a suspeita dos tutores é que ele possa ter sido furtado.

*Reportagem exibida em 04/01/2024.