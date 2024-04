Balanço Geral |Do R7

Feriado com menos dinheiro e mau tempo atrapalham viagens de Páscoa, em Franca

Alto contraste

A+

A-

O movimento ainda é pequeno no Terminal Rodoviário de Franca, mas deve aumentar no final da tarde desta quinta (28), de acordo com a empresa responsável pelo terminal. O “fim de mês” sem dinheiro e o mau tempo atrapalharam a viagem de muita gente.