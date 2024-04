Alto contraste

O FestVídeo 2024, um dos maiores festivais voltados ao mercado publicitário, reuniu profissionais do setor audiovisual nesta quinta (28) no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto. Foi uma noite de muitos prêmios aos talentos da propaganda do país, e a Record Interior SP, uma das patrocinadoras do evento, marcou presença.