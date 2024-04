Balanço Geral |Do R7

Homem com roupa de entregador põe fogo em árvore no Jardim José Sampaio, em Ribeirão Preto

Um homem com roupa de entregador colocou fogo em uma árvore na porta de uma casa e os moradores passaram mal com a fumaça, no Jardim José Sampaio, em Ribeirão Preto. Câmeras registraram o ocorrido; segundo os vizinhos, a árvore foi cortada há 15 dias, mas não foi recolhida pela Prefeitura.