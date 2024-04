Balanço Geral |Do R7

Homem é morto a facadas dentro de casa no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto

Um homem de 54 anos foi encontrado morto dentro de uma residência nesta segunda (25), na Travessa Carajás, no bairro Ipiranga, Zona Norte de Ribeirão Preto. Uma vizinha viu sangue no quintal e acionou a equipe do Corpo de Bombeiros; segundo testemunhas, o homem teria sido atingido por golpes de faca.