Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma briga, na manhã desta terça (2), no bairro COHAB 7, Zona Norte de Sertãozinho. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado pela PM caído no chão com ferimentos de faca no peito e tórax.