E a semana começou com violência na noite deste domingo (28), em Ribeirão Preto. Um homem foi baleado na porta de casa, no Parque Ribeirão, Zona Norte da cidade. Ronan Alexandre da Silva Nogueira, de 30 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo. A polícia investiga o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.