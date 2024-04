Balanço Geral |Do R7

Homem é preso com drogas em um terreno na Zona Norte de Ribeirão Preto

Um homem foi preso em flagrante com drogas em um terreno, nesta terça-feira (16), na Zona Norte de Ribeirão Preto. A apreensão contou com o apoio do cão Black, da Guarda Civil Metropolitana (GCM).