Jogos online: Feac abre inscrições para a 3ª edição do e-Games Franca

Quem gosta de jogos eletrônicos não pode ficar de fora da 3ª edição do e-Games Franca. O evento promete muita emoção online, com competições em três jogos; as inscrições vão até o dia 3 de março.

*Reportagem exibida em 27/02/2024.