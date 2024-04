Jovem é morta após agredir a mãe e partir para cima de policiais, em São Simão

Alto contraste

Uma jovem foi morta por um policial militar após agredir e ameaçar a própria mãe com uma faca, na noite desta terça (19), em São Simão. Segundo o boletim de ocorrência, Maria Clara Bento, de 19 anos, agrediu a mãe durante uma briga, saiu do local e voltou com duas facas, dizendo que iria matá-la. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, a jovem chegou a partir com as duas facas em direção à viatura. O policial que estava no banco do passageiro se sentiu ameaçado e disparou a arma; Maria Clara foi baleada na região do peito e morreu na hora.