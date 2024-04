Alto contraste

Foi encontrado pelos Bombeiros na manhã desta terça (2) o corpo do jovem de 21 anos, que desapareceu após cair no Rio Pardo, em Ribeirão Preto. Marcelo Faustino dos Santos sumiu após cair de uma jangada no último domingo (31), enquanto estava com o tio; o corpo dele foi encontrado próximo ao Clube Regatas.