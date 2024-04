Balanço Geral |Do R7

Está sendo julgado nesta segunda (15), no Fórum de Ribeirão Preto, Marcelo Lopes de Faria, de 66 anos – o homem que matou a tiros o próprio vizinho, Hugo Rayol, de 82 anos, em fevereiro de 2022. O crime aconteceu no bairro Lagoinha, na Zona Leste de Ribeirão Preto; a expectativa é que o resultado do júri seja divulgado ainda nesta segunda (15).