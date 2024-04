Balanço Geral |Do R7

Latrocínio: comerciante é achado morto, sem roupa e com sinais de violência em Miguelópolis

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento na morte de um comerciante de 72 anos, neste final de semana, em Miguelópolis. As investigações apontam para o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Jesus Sebastião de Faria era dono de um bar no bairro Maria Massi, e foi encontrado sem vida, sem roupa e com sinais de violência por uma sobrinha, dentro da casa onde morava.