Loja cria cofre com senha para evitar furto de marmitas por "colegas" de trabalho

Todo mundo já levou uma marmita alguma vez para o trabalho - mas o que muitos não contavam é com o furto de comida. Se nunca aconteceu com você é por questão de sorte; mas essa prática, que parece apenas uma brincadeira, pode acabar até em demissão por justa causa. Pensando nisso, uma loja criou uma espécie de cofre de marmita, feito em acrílico e que só abre com senha.