Balanço Geral |Do R7

Mãe e filha criam ‘cuscuzeria’ e fazem sucesso com cuscuz de creme de avelã

Em São Paulo, mãe e filha inovaram e montaram uma "cuscuzeria” - um local especializado em vender cuscuz nordestino. Mas não pense que o cardápio ficou só no básico do prato: elas trouxeram receitas novas, com ingredientes diferentes e versões doces. Tem até cuscuz de creme de avelã, que está fazendo o maior sucesso.