Maus-tratos: SP registra mais de 2 milhões de casos de abandono de animais por ano

Alto contraste

A+

A-

O abandono de animais é uma prática cada vez mais comum e que preocupa voluntários da causa animal. Em um dos casos mais recentes, em Franca, moradores se revoltaram com o abandono de uma gatinha. Somente no estado de São Paulo, mais de 2 milhões de casos de abandono de animais são registrados todos os anos. Alex do Vale, advogado e coordenador da Comissão do Meio Ambiente e de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB de Franca, traz mais detalhes sobre o assunto.