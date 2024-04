Balanço Geral |Do R7

Moradores reclamam de praça com mato alto e bancos e brinquedos quebrados, em Franca

Moradores do Jardim Ângela Rosa, em Franca, estão inconformados com uma praça abandonada. Pelo local, bancos, brinquedos e equipamentos da academia ao livre estão quebrados. Além do mato alto, algumas árvores correm o risco de cair por falta de poda.

*Reportagem exibida em 05/02/2024.