Morreu nesta segunda (12), aos 97 anos, Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza. Luiza morreu em Franca (SP); a causa da morte não foi divulgada pela família. O velório da fundadora do Magazine Luiza começou às 10h e o enterro está previsto para as às 16h, no Cemitério da Saudade, também em Franca; empresários e personalidades prestaram as últimas homenagem à empresária.