Motoboy resgata cachorro em incêndio no Rio de Janeiro Imagens aéreas mostram ação heroica antes da chegada dos bombeiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 15h09 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h09 )

Motoboy se arrisca em incêndio e salva moradores e cachorro no Rio de Janeiro

Um motoboy subiu no telhado de uma casa em chamas em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para salvar um cachorro preso no local. As imagens do helicóptero da RECORD capturaram o momento em que ele conseguiu retirar o animal em segurança, antes mesmo da chegada dos bombeiros.

Os moradores já haviam evacuado a residência devido à intensidade das chamas e fumaça. Após o resgate corajoso, os bombeiros iniciaram os trabalhos para controlar o incêndio.

