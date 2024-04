Alto contraste

O motorista de um ônibus morreu após um acidente com um caminhão na Rodovia Anhanguera, na madrugada desta quinta (28), em Santa Rita do Passa Quatro. O ônibus saiu do Mato Grosso em direção a Juquitiba (SP), e bateu na traseira do caminhão que transportava soja. Outros quatro passageiros também tiveram ferimentos leves e foram socorridos.